Путин: 400 тысяч семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке в 2023 году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Глава государства отметил, что с начала года было введено 24 миллионов квадратных метров жилья.

Путин: 400 тысяч семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке в 2023 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Порядка 400 тысяч российских семей с начала года решили жилищный вопрос и улучшили условия жизни с помощью льготной ипотеки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития строительства.

Глава государства отметил, что в 2020–2022 годах объемы строительства росли большими темпами — за два года прирост составил 15%. В первом полугодии 2023-го объемы увеличились еще на 9,2%. По словам Путина, за это период на рынок было выведено 24 миллиона квадратных метров жилья.

«Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия», — прокомментировал он.

В конце июля президент обратился к правительству РФ с поручением уже к ноябрю предоставить льготную ипотеку учителям российских школ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России допустили компенсацию семьям до 30% от стоимости аренды жилья.

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