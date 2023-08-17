«Это были страшные три дня»: Домогаров прервал молчание после смерти бывшей жены

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 1 855 0

Актер Домогаров заявил о гордости за реакцию сына на смерть матери

«Это были страшные три дня»: Домогаров прервал молчание после смерти бывшей жены

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Что накопилось внутри артиста за этот период?

Бывшая жена актера Александра Домогарова Ирина Гуненкова умерла 13 августа после двухлетней борьбы с онкологией. Теперь артист вышел на связь, опубликовав видео в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что это были «страшные три дня», и отметил, что гордится сыном, который достойно выдержал смерть матери, хотя получил «удар всесокрушающей силы».

«Выдержал, выстоял, вынес… Не знаю, чего ему это стоило. Может, потом как-нибудь расскажет», — признался Домогаров.

Актер отметил, что записал видео прежде всего для того, чтобы поблагодарить всех людей. В том числе и тех, кто не внял его просьбе не беспокоить семью некоторое время, а писал и звонил, пусть даже и со словами соболезнования.

В тот момент «слова сочувствия вызывали только раздражение», говорит он. Также звезда выразил искреннюю благодарность тем, кто помогал ему и оказывал поддержку в эти дни.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты подробности смерти бывшей жены Домогарова.

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