«Это были страшные три дня»: Домогаров прервал молчание после смерти бывшей жены

Что накопилось внутри артиста за этот период?

Бывшая жена актера Александра Домогарова Ирина Гуненкова умерла 13 августа после двухлетней борьбы с онкологией. Теперь артист вышел на связь, опубликовав видео в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что это были «страшные три дня», и отметил, что гордится сыном, который достойно выдержал смерть матери, хотя получил «удар всесокрушающей силы».

«Выдержал, выстоял, вынес… Не знаю, чего ему это стоило. Может, потом как-нибудь расскажет», — признался Домогаров.

Актер отметил, что записал видео прежде всего для того, чтобы поблагодарить всех людей. В том числе и тех, кто не внял его просьбе не беспокоить семью некоторое время, а писал и звонил, пусть даже и со словами соболезнования.

В тот момент «слова сочувствия вызывали только раздражение», говорит он. Также звезда выразил искреннюю благодарность тем, кто помогал ему и оказывал поддержку в эти дни.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты подробности смерти бывшей жены Домогарова.