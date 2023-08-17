Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на декабрь 2025 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

Ракетно-космический центр «Прогресс» посетил председатель правительства РФ.

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на декабрь 2025 года

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Стала известна дата планируемого первого пуска ракеты-носителя «Союз-5», которую разрабатывают в ракетно-космическом центре «Прогресс». Предполагается, что состоится он в декабре 2025 года. Об этом сообщили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, который лично побывал на АО «РКЦ «Прогресс» в Самаре.

Государственному деятелю провели экскурсию — показали цех сборки, а также цех для испытаний ракеты-носителя. Во время встречи вместе с главой кабмина специалисты центра также оценили перспективы развития всего «Прогресса».

Согласно отчетности, уже в ноябре 2025 года будет завершено строительство «Союза-5». После завершения монтажа всего необходимого оборудования на космодроме «Байконур» и других этапов подготовки уже 24 декабря 2025-го, в канун Нового года, может состояться первый пуск.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны.

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