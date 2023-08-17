Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 11 0

Поручение адресовано правительству.

Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам ПМЭФ.

Поручение адресовано правительству. Выполнить, как уточняется, его необходимо до 30 ноября текущего года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили ограничить деятельность иностранных компаний, которые занимаются изучением потребительского рынка. Авторы напрямую связывают свою инициативу с продовольственной безопасностью.

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