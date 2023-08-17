Пауки размером со слона: как могут выглядеть инопланетяне

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 20 0

Ученый Докинз: инопланетяне могут быть похожи на огромных пауков

Пауки размером со слона: как могут выглядеть инопланетяне

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Вывод ученого основан на серьезных исследованиях.

Ученый-биолог и эксперт-эволюционист из Англии Ричард Докинз заявил, что инопланетяне могут иметь черты паука, а по размеру быть сопоставимыми со слонами. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о внеземных существах, которые живут на планете с гораздо более слабой гравитацией, чем на Земле. Данный вывод имеет научное обоснование и опирается на серьезный исследовательский опыт.

Докинз является известным английским ученым. Он имеет 12 почетных докторских степеней в 12 университетах.

Он прославился в 1976 году, когда была опубликована его книга «Эгоистичный ген», в которой ученый обосновывает геноцентричную теорию эволюции. В 11-й главе его руками в мировой лексикон был введен термин «мем», обозначающий единицу культурной информации (по аналогии гена в генетике), которую можно копировать и передавать от одного носителя к другому.

Ранее 5-tv.ru писал, что конгресс США провел первые слушания о существовании внеземных цивилизаций.

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