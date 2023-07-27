Конгресс США провел первые слушания о существовании внеземных цивилизаций

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

Экс-сотрудник ЦРУ Дэвид Груш отметил — он лично знаком с теми, кто был в курсе существования НЛО, но ему самому почему-то отказали в доступе к программа по работе с инопланетянами.

Конгресс США провел первые слушания о существовании внеземных цивилизаций

Фото: www.globallookpress.com / KPA

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В конгрессе США обсудили существование внеземных цивилизаций. Как рассказал бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Граш на слушаниях, в стране на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО.

О программе, как пояснил Граш, он узнал, когда исполнял свои обязанности. При этом на вопрос о контакта американского правительства с НЛО он отвечать не стал, сославшись на некую конфиденциальность. Кроме того, он признался, что ему не разрешили увидеть программу по работе с внеземными цивилизациями.

«Я столкнулся с очень жестокой местью в результате своих обвинений. Это навредило мне как профессионально, так и лично», — заявил Груш.

Но все же он был лично знаком с чиновниками, которые были в курсе наличия НЛО.

«Из некоторых таких объектов был извлечен «биологический материал». «Это был внеземной биоматериал, и такую оценку ему дали люди, непосредственно знакомые с этой программой и которые все еще занимаются ей», — подчеркнул Граш.

В заключении он выразил надежду, что совсем скоро вопрос изучения НЛО станет более прозрачным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему таинственные «НЛО» начали атаковать Европу и США.

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Конгресс США провел первые слушания о существовании внеземных цивилизаций

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