Конгресс США провел первые слушания о существовании внеземных цивилизаций

В конгрессе США обсудили существование внеземных цивилизаций. Как рассказал бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Граш на слушаниях, в стране на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО.

О программе, как пояснил Граш, он узнал, когда исполнял свои обязанности. При этом на вопрос о контакта американского правительства с НЛО он отвечать не стал, сославшись на некую конфиденциальность. Кроме того, он признался, что ему не разрешили увидеть программу по работе с внеземными цивилизациями.

«Я столкнулся с очень жестокой местью в результате своих обвинений. Это навредило мне как профессионально, так и лично», — заявил Груш.

Но все же он был лично знаком с чиновниками, которые были в курсе наличия НЛО.

«Из некоторых таких объектов был извлечен «биологический материал». «Это был внеземной биоматериал, и такую оценку ему дали люди, непосредственно знакомые с этой программой и которые все еще занимаются ей», — подчеркнул Граш.

В заключении он выразил надежду, что совсем скоро вопрос изучения НЛО станет более прозрачным.

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