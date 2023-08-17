Суд в Москве арестовал американца по подозрению в шпионаже

Лефортовский суд заключил под стражу гражданина Соединенных Штатов Америки по фамилии Спектор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в инстанции.

«Спектору Е. М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили представители суда.

Согласно положению Уголовного кодекса Российской Федерации, арестованному грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по статье «Шпионаж». Других подробностей журналистам не сообщили, сославшись на секретность дела. Мужчина родился и вырос в Ленинграде. Однако затем переехал в США, получив гражданство страны.

По данным ТАСС, ранее Спектор проходил по делу помощницы бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. В апреле 2023 года женщину приговорили 12 годам колонии общего режима за получение взятки в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России задержали жителя Днепропетровска, собиравшего информацию о российских пограничниках и украинцах, сотрудничающих с правоохранительными органами региона. В отношении мужчины было заведено уголовное дело о шпионаже.