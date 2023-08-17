В Псковской области пресекли попытку шпионажа в пользу Украины

В Псковской области задержан житель Днепропетровска, который собирал информацию о российских пограничниках и украинцах, сотрудничающих с правоохранительными органами региона. Об этом сообщили в УФСБ России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Кроме того, ему закрыт въезд в страну до 2053 года.

Также уточняется, что мужчина сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября 2022 года. В Россию приехал, чтобы собрать необходимую для киевского режима информацию, но не успел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении 33-летнего жителя Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований по защите государственной тайны.