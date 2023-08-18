Невероятно: новые данные о мумии Этци, пролежавшей в ледниках больше 5 тысяч лет

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 570 0

Новые сведения о мумии древнего человека

Невероятно: новые данные о мумии Этци, пролежавшей в ледниках больше 5 тысяч лет

Фото: www.globallookpress.com / Markus C. Hurek

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Ученые исправили ошибку десятилетней давности.

Исследователи заново изучили геном ледяной мумии по прозвищу Этци, известной, как одна из старейших человеческих ледниковых мумий, датированная 3350–3120 годами до нашей эры.

В научном журнале Cell Genomics вышла статья с результатами новых исследований ДНК Ледяного Человека, исходя из которых можно узнать, что в данных за 2012 год содержатся ошибки, исправленные при повторном изучении. Так, например, ученые выяснили, что кожа Этци была темной при жизни, а не потемнела в процессе мумификации. Кроме того, он скорее всего был подвержен облысению, при том, что предыдущие исследования показывали обратное. Исследователи также узнали, что Этци был склонен к ожирению и диабету второго типа.

В отличие от предыдущих исследований, ученые не обнаружили у Ледяного Человека заметной родословной, связанной со степью. Вместо этого он сохранил самую богатую среди современных европейских популяций родословную, связанную с анатолийскими фермерами, что указывает на то, что практически 90% предков этого человека были из числа земледельцев, переселившихся в Европу из Малой Азии в раннем неолите.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что останки ребенка-вампира, прикованного за ногу к земле, нашли в одной из деревень.

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