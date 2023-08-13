Останки ребенка-вампира, прикованного за ногу к земле, нашли в одной из деревень

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 428 0

Могила была скрыта от глаз на протяжении пяти веков. Почему погребенного так боялись после его смерти?

Останки ребенка-вампира, прикованного за ногу к земле, нашли в одной из деревень

Фото: Кадр из сериала «Страна Рождества», 2019 г.

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Археологи в процессе раскопок наткнулись на странное захоронение. В земле лежал ребенок пяти-семи лет, а на его ноге висел увесистый замок, который не дал бы покойному выбраться из могилы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Захоронение было сделано в XVII веке на территории польской деревни, которая сегодня называется Пень. Погребен был несовершеннолетний лицом в низ, что тоже выглядит странно для обычного случая.

Археолог Дариуш Полиньский из Университета Николая Коперника предположил, что ученые столкнулись со случаем «антивампирической практики», которая возникла в народных верованиях. Согласно древним ритуалам, тела клали вниз лицом для того чтобы они «вгрызались в землю» и не могли навредить живым людям. Так хоронили людей, которых боялись не только при жизни, но и после их смерти.

«Висячий замок под ногой символизирует завершение этапа жизни и предназначен для защиты от возвращения умершего», — добавил Полиньский.

Рядом с ребенком были найдены и фрагменты других рыхлых останков. Они сохранились хуже, но могут также принадлежать детям.

Археологи отметили, что годом ранее на этой же местности была найдена другая более пугающая могила. Неподалеку от захоронения малолетнего нашли тело женщины. Помимо замка на ноге и странного положения тела у нее на шее лежал заточенный серп. Орудие могло бы перерезать погребенной голову, если бы та решила восстать из мертвых.

Не уточняется, могли ли быть «вампиры» зарыты заживо.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело мужчины неизвестной давности с отрезанным ухом нашли в Ленобласти.

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