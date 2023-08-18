Опасный маневр: гонщик взлетел в воздух в Подмосковье

Травмы получил только виновник аварии.

В подмосковных Люберцах лихач разогнался до 160 километров в час и в прямом смысле взлетел. Водитель иномарки не заметил на пути «лежачего полицейского» — при наезде на него машину подбросило вверх.

И приземлилась она уже на припаркованные на обочине автомобили — серьезно повреждены сразу несколько машин. Травмы получил только виновник аварии — у него сломаны ребра.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Екатеринбурге произошла погоня в стиле голливудских боевиков. Полицейские преследовали лихача на люксовой иномарке. Он нарушал все, что можно, и не остановился даже после того, как патрульные открыли огонь по колесам.