Она «сморщивается»: чем опасен «синдром Щелкунчика» и что это такое

Флеболог Дробязго: синдром Щелкунчина может привести к смерти человека
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Сергея Дробязго; 5-tv.ru
Хроническое заболевание может беспокоить годами, а для избавления от него придется обращаться к хирургу.
Апорто-мезентериальный пинцет, который называют «синдромом Щелкунчика» или «синдромом пинцета», — крайне редкое, но весьма опасное заболевание. Об особенностях его течения и рисках 5-tv.ru рассказал кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург Сергей Дробязго.
«Синдром Щелкунчика», по словам эксперта, имеет хроническую симптоматику, ведь основная причина заболевания кроется в особенностях анатомии. Такой диагноз ставится людям, у которых есть аномалия расположения сосудов: почечная вена находится в щели между двумя артериями, которые ее сдавливают.
«Эта вена отвечает за отток венозной крови от внутренних органов, в частности, от почки. Таким образом она начинает сморщиваться, перестает функционировать, начинает вырабатывать массу нежелательных гормональных веществ. Грубо говоря, человек остается с одной почкой», — объясняет флеболог.
Также недуг может сопровождаться повышением давления и общим нездоровым состоянием. Почему же это называется «синдромом Щелкунчика»?
Оказывается, дело в аналогии хода заболевания и сказочного героя. Щелкунчик сдавливает орех, чтобы его расколоть — по такому же принципу сжимается и почка.
Впрочем, паниковать не стоит, уверяет врач. В современной медицине есть методы, которые помогают своевременно выявить и поставить диагноз, а также провести эффективное лечение.
Обычно это делается с помощью хирургического вмешательства, а именно — стентирования сосудов. Считается, что это наименее травматичный подход.
Есть и более травматичная процедура — операция при помощи робота Да Винчи. Последний метод недавно применялся в Индонезии, после того, как мужчина обратился ко врачам с жалобами на боли в пояснице.
В больнице ему поставили диагноз и провели хирургическое вмешательство. Местные СМИ сообщают, что операция прошла успешно.
Ранее 5-tv.ru писал, какие признаки указывают на скорую смерть внешне здорового человека.
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