Ей нет равных: чем кормит критика Соседова любимая женщина

Знаменитость поделился своими кулинарными пристрастиями.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал 5-tv.ru, чем его кормит любимая женщина — мама. Так, самое простое из этих блюд — это макароны с тушенкой.

«Варишь макароны, потом, когда они уже готовы, туда банку тушенки, говяжьей или свиной. Вот и все. Я могу целую кастрюлю съесть», — признался он.

Однако в целом все блюда, приготовленные ей, критик называет любимыми. В домашнем меню Соседова обязательно есть горячее — родительница знаменитости умеет делать и супы, и щи, и борщи.

«Но самое любимое блюдо мое, конечно, это холодец и рыба под маринадом. Но это праздничные блюда, естественно. А бытовые — жареная картошка», — поделился телеведущий.

Не секрет, что Соседов живет с 87-летней мамой: знаменитость очень уважает свою родственницу, так как она много вложила в его воспитание. К тому же, музыкальный критик не хочет жить один, а построить семью ему пока что не удается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Соседов поддержал Тимура Хайдарова и назвал хорошим хирургом.