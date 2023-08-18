Ей нет равных: чем кормит критика Соседова любимая женщина
Сергей Соседов назвал любимыми блюдами холодец и рыбу под маринадом
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
Знаменитость поделился своими кулинарными пристрастиями.
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал 5-tv.ru, чем его кормит любимая женщина — мама. Так, самое простое из этих блюд — это макароны с тушенкой.
«Варишь макароны, потом, когда они уже готовы, туда банку тушенки, говяжьей или свиной. Вот и все. Я могу целую кастрюлю съесть», — признался он.
Однако в целом все блюда, приготовленные ей, критик называет любимыми. В домашнем меню Соседова обязательно есть горячее — родительница знаменитости умеет делать и супы, и щи, и борщи.
«Но самое любимое блюдо мое, конечно, это холодец и рыба под маринадом. Но это праздничные блюда, естественно. А бытовые — жареная картошка», — поделился телеведущий.
Не секрет, что Соседов живет с 87-летней мамой: знаменитость очень уважает свою родственницу, так как она много вложила в его воспитание. К тому же, музыкальный критик не хочет жить один, а построить семью ему пока что не удается.
Ранее 5-tv.ru писал, что Соседов поддержал Тимура Хайдарова и назвал хорошим хирургом.
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