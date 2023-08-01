«Может не все получиться»: Соседов поддержал Хайдарова и назвал хорошим хирургом

А вот певице Славе критик не посочувствовал — надо было думать раньше.

Музыкальный критик Сергей Соседов допустил, что Тимур Хайдаров может быть хорошим пластическим хирургом, который просто мог допустить ошибку в случае с певицей Славой. Скандал двух знаменитостей он прокомментировал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Соседов сразу отметил — нужно думать головой перед тем, как ложится под нож. Он придерживается мнения, что исключительных лекарств нет, как и нет специалистов, которые знают абсолютно все о своей работе.

«Разная физиологии у всех, разная генетика. Все разное. Если вашей подружке хирург сделал хорошо, это не значит, что вам тот же хирург сделает хорошо», — заявил он.

Критик предположил, что Хайдаров на самом деле не виноват. По словам Соседова, он «широко известный в узких кругах» эксперт, к которому обращались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Более того, добавил он, многие знаменитости поддерживают его.

«Его знают, его защищают. Это значит, что он хороший хирург. Но даже у хорошего хирурга может не все получиться <…> Проще всего обвинять другого», — высказался критик.

Сергей Соседов подчеркнул, что любое хирургическое вмешательство связано с рисками, о которых врачи всегда предупреждают заранее. Все таки пластическая хирургия — это ювелирная работа, заметил он.

В заключение собеседник поделился своим отношением к пластике. Он признался, что под нож хирурга лечь бы не решился, однако против уколов красоты ничего не имеет. Если подойти к ним с умом.

Скандал между Славой и Тимуром развернулся после заявления певицы. Она пожаловалась на шрамы и асимметрию груди после операции у популярного хирурга. Хайдаров в ответ заметил, что вмешательство было выполнено профессионально, а последствия могли появиться из-за несоблюдения рекомендаций в период реабилитации.

«Тут, получается, абсурд: попой довольна, животом довольна, руками довольна, а грудью недовольна», — подчеркнул он.

Тимуру Хайдарову доверяли свои тела многие звезды российского шоу-бизнеса. Из-под его ножа вышли точеные фигуры Любови Успенской, Гоар Аветисян, Инстасамки. Пресс у него делали также Дава и Филипп Киркоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова раскрыла суть конфликта певицы Славы и хирурга Хайдарова.