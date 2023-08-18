Украинского бизнесмена Евгения Черняка* заочно арестовали

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Его подозревают в финансировании киевского режима.

Украинского бизнесмена Евгения Черняка* заочно арестовали

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin

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Украинский бизнесмен, владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк* заочно арестован на два месяца. Об этом говорится на сайте Хамовнического суда Москвы.

Его подозревают в финансировании киевского режима.

По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев в начале 2022 года Черняк вступил в преступный сговор с целью передачи денег ВСУ и других вооруженных формирований. С ним в связке, предположительно, работали еще несколько человек. По предварительным данным, всего подозреваемый мог отдать террористам более полумиллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупного украинского бизнесмена, отсылавшего деньги ВСУ, объявили в розыск в Москве.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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