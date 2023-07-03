В Москве объявили в розыск украинского бизнесмена, отсылавшего деньги ВСУ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 73 0

В Следственном комитете России раскрыли детали преступления.

Фото, видео: Instagram* / chernyak_yevgeny; МВД России; 5-tv.ru

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Крупного украинского бизнесмена, отсылавшего деньги ВСУ, объявили в розыск в Москве. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета РФ, речь идет о Евгении Черняке. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма.

По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев в начале 2022 года Черняк вступил в преступный сговор с целью передачи денег ВСУ и других вооруженных формирований. С ним в связке, предположительно, работали еще несколько человек. По предварительным данным, всего подозреваемый мог отдать террористам более полумиллиарда рублей.

Кроме того, по версии стражей порядка, Евгений Черняк мог закупать оружие для пособников киевского режима. Преступную деятельность мужчины, а также двух его подельников удалось выявить благодаря слаженной работе, в частности, сотрудников ФСБ и ГУЭБиПК МВД России.

«В преступлении подозреваются бенефициарный владелец международного холдинга — производителя алкогольной продукции, а также другие учредители и руководители этой компании», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уже известно, что предполагаемые соучастники преступления задержаны. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Сам Евгений объявлен в розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал журналиста Красильщика виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России.

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