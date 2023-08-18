Россия закрывает въезд в страну для ряда чиновников Молдавии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 13 0

Решение носит ответный характер на недружественные шаги.

Россия закрывает въезд в страну для ряда чиновников Молдавии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Россия закрывает въезд в страну для ряда чиновников Молдавии в качестве ответной меры на сокращение численности персонала российского посольства. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомство в пятницу, 18 августа, был вызван посол Молдавии, которому и заявили об ответных мерах Москвы на действия Кишинева в отношении российских дипломатов.

«Акцентировано, что этот недружественный шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны», — говорится в сообщении.

Прежде Молдавию покинули 45 российских дипломатов и члены их семей из-за решения властей страны сократить персонал нашего диппредставительства. Многие местные политики и активисты выступали против — они специально приехали в аэропорт Кишинева, чтобы проводить россиян и поддержать их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что консульский отдел посольства России в Молдавии возобновляет работу.

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