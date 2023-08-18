«Чтобы родственники не ругались»: кому достанется наследство Ивана Краско

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 472 0

Директор Ивана Краско опроверг слухи о том, что получит его наследство

Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev; Личный архив Вячеслава Смородинова; 5-tv.ru

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У 92-летнего актера очень большая семья, явно жаждущая кусочек имущества, однако живет Краско со своей молодой помощницей, к которой питает самые нежные чувства. Кто победит?

Директор недавно перенесшего инсульт Ивана Краско опроверг слухи о наследстве актера. В беседе с 5-tv.ru Вячеслав Смородинов назвал эту информацию чьим-то «вбросом».

«Вышла статья, что он переписал или переписывает свое оставшееся имущество на меня, чтобы родственники не ругались, но это просто пуля, кто-то вброс этот сделал на многих ресурсах, я хочу опровергнуть это», — заявил директор артиста.

По его словам, у Ивана Ивановича итак достаточно родственников, на которых он может переписать свое имущество.

Состояние артиста после выписки из больницы значительно улучшилось. Смородинов отметил, что Краско находится дома под присмотром своей помощницы Дарьи, и чувствует себя лучше.

Скорую помощь вызвали Краско 12 июня на дачу. Состояние актера оценивалось, как тяжелое. По словам помощницы, которая была рядом с ним, у мужчины была парализована левая часть тела.

Уже в медицинском учреждении у него также диагностировали проблемы с сердцем. Здоровье Краско, скорее всего, ухудшилось на фоне ранее перенесенного инсульта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помощница 92-летнего Краско «горячо» встретила его после больницы. 

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