Помощница 92-летнего Краско «горячо» встретила его после больницы: поцелуи были жаркими

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 107 0

Помощница Краско встретила 92-летнего любимого после выписки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Как отреагировал на такой жест сам актер?

Российского актера Ивана Краско выписали из больницы после улучшения состояния. На выписки 92-летнего артиста встречала его близкая подруга, помощница 28-летняя Дарья Пашкова. К слову, им приписывают роман, однако те в свою очередь отрицают любовные отношения, даже несмотря на то, по их словам, они иногда спят в одной постели.

Поэтому не удивительно, что после месяцев в медицинском учреждении, он признался, что все это время больше всего скучал по Пашковой.

Когда девушка увидела Ивана Ивановича, она стала обнимать его.

«Обросли-то как!» — заявила блондинка.

На что пожилой актер ответил, что такое произошло только потому, что ее не было рядом: «Все без тебя!»

Скорую помощь вызвали Краско 12 июня на дачу. Состояние актера оценивалось, как тяжелое. По словам помощницы, которая была рядом с ним, у мужчины была парализована левая часть тела.

Уже в медицинском учреждении у него также диагностировали проблемы с сердцем. Здоровье Краско, скорее всего, ухудшилось на фоне ранее перенесенного инсульта.

Дарья и Иван Иванович познакомились шесть лет назад в переходе петербургского метро. Родственники знаменитости считают, что у девушки корыстные намерения, так как она хочет заполучить наследство Ивана Ивановича. В свою очередь, помощница обвиняет семью в ненадлежащем уходе нуждающемуся в заботе родственнику.

Ранее 5-tv.ru писал, что Краско рассказал о самочувствии после выписки.

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