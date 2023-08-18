Российский Danone переименуют в «Эйч энд Эн»

Российская компания Danone будет переименована в «Эйч энд Эн». Об этом говорится в письме организации своим контрагентам, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что название изменится уже в сентябре текущего года. При этом все реквизиты останутся прежними.

Напомним, что в середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию.