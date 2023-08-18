Суд признал британскую медсестру виновной в убийстве семи младенцев

Медсестру Люси Летби из Великобритании признали виновной в убийстве семи новорожденных в отделении неонатальной больницы, в которой она работала с июня 2015 года по 2016-й. Об этом сообщает издание Independent.

По информации британских СМИ, 33-летняя медработница вводила им воздух или травила инсулином. Кроме того, она намеренно кормила недоношенных малышей чрезмерным количеством молока, а один ребенок был избит.

При этом руководство больницы проводило внутреннее расследование «необъяснимых смертей», однако медсестра попала под подозрение только в 2017 году.

Также женщине вменяется еще шесть покушений на убийство. Присяжные не смогли вынести по ним вердикт. Приговор будет оглашен в понедельник. Ей грозит пожизненный срок.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Великобритании арестована медсестра, убившая восемь детей.