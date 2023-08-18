Нездоровая привычка: как просмотр телевизора влияет на кишечник

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 44 0

Scientific Reports: просмотр телевизора влияет на кишечник

Нездоровая привычка: как просмотр телевизора влияет на кишечник

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder

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Что удалось выяснить ученым по этому поводу?

В научном журнале Scientific Reports недавно было опубликовано исследование, в котором ученые доказали — если человек проводит за просмотром телевизора слишком много времени, то он, скорее всего, не понаслышке знает, что такое синдром раздраженного кишечника (СРК).

Заболевание является хроническим и сопровождается поражением ЖКТ (желудочно-кишечного тракта). Характерными симптомами СРК являются спазмы в животе, боль, вздутие, диарея или запор. Изменения в работе кишечника, связанные с этим заболеванием, довольно распространены.

Они затрагивают в среднем 10-20% населения мира. В научной среде существуют предположения о том, что генетические факторы, инфекции и хроническое воспаление способствуют развитию СРК.

Тяжесть течения синдрома у всех людей разная — неправильный образ жизни и другие заболевания только ухудшают состояние. Эмоциональный стресс также играет в этом немаловажную роль.

Поскольку на сегодняшний день не существует универсального эффективного лечения, само заболевание и его причинно-следственные связи в крайней степени важны для исследования. Ученым удалось сделать важный вывод, прокладывающий дальнейший путь к изучению возможных корреляций.

А именно — длительный сидячий образ жизни, особенно свободное время, проводимое перед экраном, провоцирует развитие не только хронических заболеваний, но и СРК. В исследовании приведена сводная статистика и метаданные GWAS (британского биобанка) и консорциума FinnGen, представляющие 58 005 случаев времяпровождения у экрана с СРК и 615 624 обычных случаев без него.

Были учтены все признаки с индивидуально зарегистрированными переменными, включая пол, происхождение и тип сидячей активности, а также количество времени, проведенного перед экраном.

В результате у исследователей вызвал особую тревогу тот факт, что каждые дополнительные два часа просмотра телевизора не только повышают риск развития СРК, но и колоректального рака на 1,07%.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые разработали «умную» таблетку для лечения проблем с кишечником.

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