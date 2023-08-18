«Нам не надо»: Памфилова о демократии Запада

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

Памфилова назвала демократию Запада неподходящей России властью меньшинства

«Нам не надо»: Памфилова о демократии Запада

Фото: www.globallookpress.com / CEC Russia

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Она обратила внимание на то, что сегодня происходит в западных странах. Неужели это необходимо России?

Россия не нужна западная демократия, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, задавшись вопросом, а что на самом деле означает этот термин. Об этом она порассуждала на форуме «Территория смыслов».

«Что такое демократия? Это просто способ формирования власти путем выборов. А в понимании Запада? Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия — не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо», — отметила Памфилова.

Она добавила, что, если мы хотим видеть качественную власть в стране, то необходимо развивать выборные институты во всех субъектах. Именно этим, по словам Памфиловой, сейчас занимается Центризбирком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что совсем скоро, в 2024 году, пройдут выборы президента России. На должность главы государства будет переизбран действующий лидер страны Владимир Путин, считает его беллорусский коллега Александр Лукашенко.

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