Лукашенко считает, что Путин будет следующим президентом России

Совсем скоро, в 2024 году, пройдут выборы президента России. На должность главы государства будет переизбран действующий лидер страны Владимир Путин. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко на ее YouTube-канале.

«Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер заметил, что в России у нынешнего главы государства нет соперников. Также Лукашенко считает, что у Путина сейчас нет времени думать о том, какие кандидаты могли бы занять пост президента страны.

«Страна большая, много других проблем, которые надо решать», — отметил Лукашенко.

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года.

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