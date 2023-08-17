Лукашенко считает, что Путин будет следующим президентом России

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Глава Белоруссии уверен — у российского лидера нет соперников.

Лукашенко считает, что Путин будет следующим президентом России

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Совсем скоро, в 2024 году, пройдут выборы президента России. На должность главы государства будет переизбран действующий лидер страны Владимир Путин. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко на ее YouTube-канале.

«Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер заметил, что в России у нынешнего главы государства нет соперников. Также Лукашенко считает, что у Путина сейчас нет времени думать о том, какие кандидаты могли бы занять пост президента страны.

«Страна большая, много других проблем, которые надо решать», — отметил Лукашенко.

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп оценил свои шансы на выборах президента США 2024 года.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
93.75
-2.95 102.18
-3.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:50
Суд в Москве арестовал американца по подозрению в шпионаже
22:31
Меликов заявил о 17 неопознанных погибших после взрыва на АЗС в Махачкале
22:19
С местом определились: где дочь Александра Малинина выйдет замуж
22:12
Энергетики в Махачкале устранили свыше 200 нарушений электросети из-за жары
21:59
Лукашенко считает, что Путин будет следующим президентом России
21:50
«Не живите в пустоте»: Лариса Гузеева нашла новую любовь

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
«С возрастом прогрессирует»: как кожная болезнь убивала звезду «Игры престолов» Кента
Как «жалит» ЗРК «Оса»: лучшее видео из зоны СВО за день
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку