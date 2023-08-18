Новый этап испытаний макета «Ангары» стартовал на космодроме Восточный
Его будут собирать на специальном стенде — особого, «револьверного» типа.
Фото, видео: Михаил Джапаридзе / ТАСС; 5-tv.ru
На космодроме Восточный начался следующий этап испытаний макета новейшей ракеты-носителя «Ангара-А5». Блоки трех ступеней и промежуточный отсек доставили в монтажно-испытательный корпус.
Макет будут собирать на специальном стенде — особого, «револьверного» типа. Такой механизм сборки позволяет последовательно присоединять модули, проворачивая агрегат, как барабан револьвера — шаг за шагом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна дата планируемого первого пуска ракеты-носителя «Союз-5», которую разрабатывают в ракетно-космическом центре «Прогресс».
Предполагается, что состоится он в декабре 2025 года. Согласно отчетности, уже в ноябре 2025-го будет завершено строительство «Союза-5».
Читайте также
48%
-0.35 101.48
-0.70
Нашли ошибку?