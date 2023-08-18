В Херсонской области запретили использование любых беспилотников

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

В подписанном указе при этом есть исключения.

В Херсонской области запретили использование любых беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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В Херсонской области запретили использование любых беспилотных летательных аппаратов. Указ об этом подписал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он объяснил, что это необходимо для усиления охраны общественного порядка и безопасности. При этом есть исключения в введенных мерах.

«Разрешается использование воздушных судов юридическими и физическими лицами на основании решения оперативной группы военного коменданта Херсонской области», — уточнил Сальдо.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы посадили силами РЭБ украинский дрон-камикадзе в Курской области.

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