Украинский дрон-камикадзе посадили силами РЭБ в Курской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Боеприпас, который он нес, не успел сдетонировать.

Украинский дрон-камикадзе посадили силами РЭБ в Курской области

Фото: Telegram / Роман Старовойт

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Российские бойцы посадили силами РЭБ украинский дрон-камикадзе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Смертоносный груз не успел сдетонировать. Благодарю наших военнослужащих, охраняющих рубежи Родины и обеспечивающих безопасность жителей региона!» — написал он.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа.

Тема:
Спецоперация
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