Трое рабочих скончались при детонации кассетного снаряда в Донецке
Киевский режим продолжает совершать преступные действия, не обращая внимание на мирных граждан.
Фото: Telegram / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины
При детонации кассетного снаряда в Донецке погибли трое мужчин. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Уточняется, что боеприпас взорвался около жилого дома по улице Тренева в Киевском районе города.
«В результате подрыва погибли трое сотрудников коммунального предприятия — мужчины 1998, 1996 и 1998 годов рождения, еще один сотрудник — мужчина 1971 года рождения — ранен», — говорится в сообщении.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области запретили использование любых беспилотных летательных аппаратов.
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