За секунды: военные РФ разгромили украинских террористов под Белогоровкой

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 307 0

Российские военные разгромили украинских террористов под Белогоровкой

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Для работы по боевикам используются все более мощные орудия.

Российские военные разгромили украинских террористов под Белогоровкой. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

В разговоре с журналистом военнослужащий с позывным Липа отметил, что по мере усиления обстрелов используются все более мощные орудия.

«Начинается стрелковое, потом подключается СПГ (станковый противотанковый гранатомет. — Ред.), АГС (автоматический станковый гранатомет. — Ред.). Подключился АГС, подключается миномет, потом ствольная артиллерия. Бывает на два, на три, на четыре часа», — подчеркнул Липа.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США потеряли шанс на мирные переговоры Украины и РФ.

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