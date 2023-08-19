Умер двукратный победитель Олимпиады по плаванию Джон Девитт

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 3 652 0

Мужчина умер на 87-м году жизни. Что с ним произошло?

Умер двукратный победитель Олимпиады по плаванию Джон Девитт

Фото: фото из открытых источников

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Австралийский пловец Джон Девитт скончался 19 августа на 87-м году жизни. Атлет выигрывал две золотые медали на Олимпиадах в своем виде спорта.

Мужчина внес огромный вклад в австралийский спорт. Об этом трагичном событие сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета страны. Вице-президент МОК (Международный олимпийский комитет) Джон Коутс вспомнил добрым словом спортсмена.

«Он олицетворял олимпийский дух. Многим он давал прекрасное руководство. Всегда спокойный и рассудительный, он оказывал поддержку многим. Я не знаю другого олимпийского чемпиона, который так заботился бы о своем виде спорта и олимпийском движении, как Джон, не знаю больше ни одного такого же честного и принципиального спортивного руководителя», — сказал Коутс.

Вице-президент отметил, что пловец в первую очередь хранил верность своей семье. Для него это было самое важное в жизни.

Первую Олимпиаду атлет выиграл на Родине. В 1956 в Мельбурне он взял золотую медаль в заплыве четыре на 200 метров в свободном стиле. Через четыре года на Олимпийских играх в Риме он вновь забрал первое место, но при этом улучшил свой результат и поставил новый мировой рекорд. Но многие тогда сомневались в победе Девитта. Некоторым казалось, что его соперник из США приплыл чуточку раньше. Судьи выносили решение десять минут. И в итоге победил австралиец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер бывший глава департамента судейства РФС Андрей Будогосский.

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