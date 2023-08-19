Украинские СМИ сообщают о взрыве в Киеве. В частности, по данным издания «Страна.ua», на месте ЧП сейчас виднеется густой дым.

В социальных сетях появляются фотографии, где видно последствия ЧП. Некоторые очевидцы сообщают, что взрыв произошел в районе Софиевской Борщаговки.

Детали случившегося уточняются. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее 5-tv.ru писал о тревожной ситуации в Буркина-Фасо. Глава минобороны африканского государства отметил, что уровень террора начал резко расти из-за хаоса в Нигере.