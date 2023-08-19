Ситуация напряженная: в Буркина-Фасо предупредили о росте терроризма из-за хаоса в Нигере

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 37 0

В Буркина-Фасо предупредили о росте терроризма из-за хаоса в Нигере

Ситуация напряженная: в Буркина-Фасо предупредили о росте терроризма из-за хаоса в Нигере

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

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Все происходящее вызывает большие вопросы. Как это комментируют в Минобороны?

В Буркина-Фасо предупредили о росте терроризма из-за хаоса в Нигере. Глава Минобороны африканского государства Кассум Кулибали прокомментировал ситуацию следующим образом.

«Если мы позволим Нигеру погрузиться в этот хаос, это только создаст благоприятные условия для террористических движений», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

По его словам, все происходящее сейчас очень сильно походит на события в Ираке, Сирии и Ливии.

«Великая Ливия, которую мы знали, была достаточно стабильной. Сейчас это страна, которая ищет, чем бы прокормить свое население. В стране распространилось оружие, сформировались террористические движения. Они и идут в Мали, в Нигер и в Буркина-Фасо», — заключил Кулибани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Раде заявили, что не готовы уступить территории, чтобы завершить конфликт.

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