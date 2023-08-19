В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ на военный аэродром в Новгородской области. Киевский режим не оставляет попыток бомбить важные объекты инфраструктуры.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки была произведена около 10:00 по московскому времени. Пособники киевского режима действовали при помощи беспилотника.

«БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами», — подчеркивалось в заявлении.

Известно также, что повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как артиллеристы ЦВО применяют тактику «огневого прочесывания».