В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ на военный аэродром в Новгородской области

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 179 0

Киевский режим не оставляет попыток бомбить важные объекты инфраструктуры.

В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ на военный аэродром в Новгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ на военный аэродром в Новгородской области. Киевский режим не оставляет попыток бомбить важные объекты инфраструктуры.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки была произведена около 10:00 по московскому времени. Пособники киевского режима действовали при помощи беспилотника.

«БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами», — подчеркивалось в заявлении.

Известно также, что повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как артиллеристы ЦВО применяют тактику «огневого прочесывания».

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