«Я одна серьезная»: Андреасян и Моряк отметил праздник дочки купанием в раковине

Знаменитый режиссер и актриса стали родителями полгода назад.

Полгода назад режиссер Сарик Андреасян снова стал отцом. У него родилась дочка. Девочку назвали Элизабет. В своем личном блоге кинодел показал, как отпраздновал полгода со дня рождения малышки. Это было очень забавно!

Известно, что армяне — очень находчивый народ. Вот и режиссер решил сделать два полезных дела одновременно. На видеоролике видно, как он моет посуду в раковине, в которой купается его дочь.

«Мне уже шесть месяцев! В этой семье родители очень жизнерадостные, одна я серьезная, но это пока», — написал Андреасян от лица дочери.

Но не все уверены в том, что такое видео Сарик снял по собственному желанию. Возможно, работника киноиндустрии заставляют работать на камеру. По крайне мере, такое предположение выдвинул его брат.

«Сарик, если тебя заставляют, мой телефон ты знаешь», — написал родственник режиссера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Андреасян и Моряк назвали новорожденную дочь.

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