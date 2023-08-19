«Я одна серьезная»: Андреасян и Моряк отметил праздник дочки купанием в раковине

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

Сарик Андреасян купает своего маленького ребенка в раковине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / sarik_andreasyan; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый режиссер и актриса стали родителями полгода назад.

Полгода назад режиссер Сарик Андреасян снова стал отцом. У него родилась дочка. Девочку назвали Элизабет. В своем личном блоге кинодел показал, как отпраздновал полгода со дня рождения малышки. Это было очень забавно!

Известно, что армяне — очень находчивый народ. Вот и режиссер решил сделать два полезных дела одновременно. На видеоролике видно, как он моет посуду в раковине, в которой купается его дочь.

«Мне уже шесть месяцев! В этой семье родители очень жизнерадостные, одна я серьезная, но это пока», — написал Андреасян от лица дочери.

Но не все уверены в том, что такое видео Сарик снял по собственному желанию. Возможно, работника киноиндустрии заставляют работать на камеру. По крайне мере, такое предположение выдвинул его брат.

«Сарик, если тебя заставляют, мой телефон ты знаешь», — написал родственник режиссера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Андреасян и Моряк назвали новорожденную дочь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+26° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
Не упускай свой шанс: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 августа

Последние новости

15:53
Прощай, Мухтар: умер «ялтинский Хатико», ждавший погибшего хозяина 12 лет
15:42
Опубликованы первые результаты работы научных приборов станции «Луна-25»
15:31
Российские войска отразили пять атак украинских боевиков на донецком направлении
15:19
В Москве и области предотвратили попытку атаки украинским БПЛА
15:07
«Я одна серьезная»: Андреасян и Моряк отметил праздник дочки купанием в раковине
14:51
Российская ПВО сбила вражеский беспилотник в Белгородской области

Сейчас читают

Умер двукратный победитель Олимпиады по плаванию Джон Девитт
Стала фронтовой: шинель спасла SHAMAN во время выступления в Крыму
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях
Он был неподражаем: чем запомнится великий и таинственный Игорь Ясулович

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку