Отец девочки считает, что это древнее армянское имя, а ее мама говорит, что имя «просто красивое».

Режиссер Сарик Андреасян выложил в своем блоге фото с супругой Лизой Моряк и новорожденной дочерью. Кинематографист написал небольшой пост от лица ребенка и рассекретил имя наследницы.

«Всем привет! Меня зовут Элизабет. Папа говорит, что это древнее армянское имя, но я то знаю, что просто это красивое имя очень нравится маме», — написал Сарик Андреасян в Instagram*.

Известно, что фотографии были выложены в честь первого месяца от рождения дочери. О своей беременности Лиза Моряк рассказала в октябре 2022 года.

Также режиссер сообщил от имени дочери, что мама как может заботится о ней, а о папе она пока ничего особое не может сказать, если не считать, что он очень любить спать и своих близких.

Уже через месяц счастливые родители устроили для нее первую фотосессию. Скрывать от общественности лицо ребенка Сарик Андреасян и Лиза Моряк не стали, а с радостью выложили фотографии с большеглазой девочкой в социальных сетях.

Влюбленные поженились в конце прошлого года после трех лет отношений. Для Андреасяна брак стал вторым, от первого у режиссера осталось двое сыновей.

Прежде Моряк рассказала, что в их семье появилась няня после рождения ребенка, так как актриса не хочет прощаться со светской жизнью и желает скорее вернуться к съемочному процессу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ставшая мамой Лиза Моряк показала первые кадры из роддома.

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