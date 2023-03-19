«Древнее армянское имя» — как Андреасян и Моряк назвали новорожденную дочь

|
Полина Долгова
Полина Долгова 162

Новорожденную дочь Сарика Андреасяна зовут Элизабет

«Древнее армянское имя» — как Андреасян и Моряк назвали новорожденную дочь

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Отец девочки считает, что это древнее армянское имя, а ее мама говорит, что имя «просто красивое».

Режиссер Сарик Андреасян выложил в своем блоге фото с супругой Лизой Моряк и новорожденной дочерью. Кинематографист написал небольшой пост от лица ребенка и рассекретил имя наследницы.

«Всем привет! Меня зовут Элизабет. Папа говорит, что это древнее армянское имя, но я то знаю, что просто это красивое имя очень нравится маме», — написал Сарик Андреасян в Instagram*.

Известно, что фотографии были выложены в честь первого месяца от рождения дочери. О своей беременности Лиза Моряк рассказала в октябре 2022 года.

Также режиссер сообщил от имени дочери, что мама как может заботится о ней, а о папе она пока ничего особое не может сказать, если не считать, что он очень любить спать и своих близких.

Уже через месяц счастливые родители устроили для нее первую фотосессию. Скрывать от общественности лицо ребенка Сарик Андреасян и Лиза Моряк не стали, а с радостью выложили фотографии с большеглазой девочкой в социальных сетях.

Влюбленные поженились в конце прошлого года после трех лет отношений. Для Андреасяна брак стал вторым, от первого у режиссера осталось двое сыновей.

Прежде Моряк рассказала, что в их семье появилась няня после рождения ребенка, так как актриса не хочет прощаться со светской жизнью и желает скорее вернуться к съемочному процессу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ставшая мамой Лиза Моряк показала первые кадры из роддома.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:18
Что мешало Зеленскому восстановить Донбасс? Захарова озвучила причины
19:09
«Работаю, как собака»: Пригожин назвал себя и Валерию «рабами на галерах»
18:52
От чая до сыроедения: как образ жизни блогера Лютого привел его семью к трагедии
18:39
В КГБ Белоруссии сообщили о ликвидации готовившего теракт иностранца
18:26
«Это был восторг»: Бледанс вместе с сыном посетила военный госпиталь в Ейске
18:12
Американский разведчик раскрыл, как действия Польши способствуют уничтожению ВСУ

Сейчас читают

Роман Костомаров начинает дышать самостоятельно без вспомогательного аппарата
Новый центр мировой силы: о чем будут говорить Путин и Си Цзиньпин в Москве
Жители Мариуполя раскрыли подробности встречи с Путиным: «Зашел ко мне на второй этаж»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео