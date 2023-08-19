Минфин: налоговые договоры приостановлены до восстановления прав РФ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 27 0

Почему было принято жесткое решение и возможен ли возврат к прежним договоренностям?

Минфин: налоговые договоры приостановлены до восстановления прав РФ

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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Налоговые договоры с недружественными странами приостановлены до восстановления прав РФ. Об этом заявили в пресс-службе Минфина, передают «Известия».

В заявлении отмечается, что решение было принято после подписания указа президентом Владимиром Путиным, от 8 августа. Речь идет о приостановлении действия отдельных положений международных документов.

«Предусмотренная указом частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены либо соглашения не будут денонсированы», — объяснили в ведомстве, когда Британия обратилась за отменой статей конвенции «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества».

В Минфине подчеркнули, что в приостановке действия договоренностей нет ничего незаконного. Венской конвенцией предусмотрены такие опции, если права одной из стран-участниц были нарушены. «Коллективный Запад» сделал все, чтобы разорвать дипломатические и не только отношения с Россией, поэтому иного выхода, как принимать серьезные решения, не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что большинство молдаван выступили против выхода страны из СНГ и вступления в НАТО.

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