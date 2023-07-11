Большинство молдаван выступили против выхода страны из СНГ и вступления в НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Граждане республики не доверяют собственной власти, которая стремится вступить в военно-политический блок, настроенный против РФ.

Большинство молдаван выступили против выхода страны из СНГ и вступления в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Geraint Nicholas

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Большинство граждан Молдавии выступили против выхода республики из СНГ и не поддержали идею объединения с Румынией, а также вступления в НАТО. Об этом пишет EADaily, ссылаясь на данные соцопроса, проведенного Институтом европейских политик и реформ (IPRE) совместно с центром социологических исследований CBS Axa.

Согласно опросу, всего 17,1% молдаван доверяют информации властей, убеждающих в том, что пребывание в СНГ помешает евроинтеграции страны. При этом за присоединение Молдавии к ЕС выступают 59,2% граждан.

Против вступления страны в НАТО высказалось 60,3% населения, и всего 28% хотели бы присоединиться к военному блоку. Еще 9,9% граждан пока не определились с мнением по этому вопросу.

Между тем действующие власти Молдавии активно осуществляют поэтапный процесс выхода страны из СНГ, денонсируя соглашения в рамках Содружества. Так, на прошлой неделе молдавский парламент в первом чтении утвердил выход республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Характерно, что в стремлении покинуть Содружество Молдавия не спешит отказываться от социально-экономических преимуществ, которые дает членство в нем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью слова молдавского президента Майи Санду об отсутствии взаимоуважения между Россией и Молдавией.

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