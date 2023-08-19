На борту «Луна-25» произошла нештатная ситуация: подробности

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 24 0

На борту «Луна-25» произошла нештатная ситуация

На борту «Луна-25» произошла нештатная ситуация: подробности

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Ученые уже работают над решением проблемы.

На борту «Луна-25» произошла нештатная ситуация. Об этом сообщили в «Роскосмосе», рассказав подробности.

По официальным данным, около 14:10 по московскому времени в соответствии с программой полета АМС был дан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. Затем что-то пошло не по плану.

«В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — подчеркивалось в заявлении.

В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые результаты работы научных приборов станции «Луна-25».

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