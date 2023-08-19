На борту «Луна-25» произошла нештатная ситуация: подробности
На борту «Луна-25» произошла нештатная ситуация
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Ученые уже работают над решением проблемы.
На борту «Луна-25» произошла нештатная ситуация. Об этом сообщили в «Роскосмосе», рассказав подробности.
По официальным данным, около 14:10 по московскому времени в соответствии с программой полета АМС был дан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. Затем что-то пошло не по плану.
«В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — подчеркивалось в заявлении.
В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации.
Ранее 5-tv.ru публиковал первые результаты работы научных приборов станции «Луна-25».
58%
-0.35 101.48
-0.70
Нашли ошибку?