Опубликованы первые результаты работы научных приборов станции «Луна-25»

Автоматическая станция «Луна-25» ведет работу с помощью научных приборов. Государственная корпорация «Роскосмос» поделилась первыми результатами. Работа проводилась на окололунной орбите.

Во время полета несколько раз включалась научная аппаратура. Специалисты проанализировали данные и получили результаты.

Наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта нашли в энергетическом спектре гамма-лучей нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР.

Ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л впервые был включен на орбите Луны. Полученные результаты позволили выбрать оптимальный режим работы прибора на поверхности естественного спутника Земли для измерения энергетических спектров частиц.

Прибор ПмЛ зарегистрировал удар микрометеорита.

После обработки двух фотографий Луны, которые сделала посадочная камера СТС-Л, специалисты провели привязку у цифровой модели рельефа. Это поможет в будущем более точно узнать орбиту космического аппарата.

Картер Зееман. Telegram \ Госкорпорация «Роскосмос»

Удалось сделать снимок картера Зееман. Его диаметр около 190 километров, а глубина примерно восемь. Полученный кадр говорит о том, что дно кратера покрыто «выбоинами», которые там появились в результате столкновений космических веществ об Луну. Подобное очень интересно с точки зрения геологии естественного спутника.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Луна-25» провела коррекцию траектории перелета к спутнику Земли.