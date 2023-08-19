Эксперт назвала категории россиян, которым повысят пенсию с 1 сентября

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 49 0

Профессор Финогенова: с 1 сентября пенсию повысят уволившимся в августе

Эксперт назвала категории россиян, которым повысят пенсию с 1 сентября

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Но сама выплата произойдет не раньше октября.

Часть россиян может рассчитывать на повышение пенсии с 1 сентября, несмотря на то, что официально индексация не предусматривается на федеральном уровне. Об этом изданию «Прайм» сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Преимущественно, по ее словам, речь идет о тех людях, которые закончили свою трудовую деятельность в этом августе, кому установили повышенную группу инвалидности или кому в предстоящем сентябре исполнится 80 лет.

Однако увеличенная пенсия придет уже в новом размере не раньше октября. Помимо этого, если 80 лет исполнится лишь к концу месяца, то выплата придет только в ноябре.

Ранее 5-tv.ru назвал лучшие сферы работы для пенсионеров

+26° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
Не упускай свой шанс: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 августа

Последние новости

21:55
«А вас же никто не любит, кроме народа»: как коллеги относились к Гурченко
21:38
На испанском Тенерифе из-за пожаров эвакуировали более 26 тысяч человек
21:21
Поклонники бьют тревогу: куда пропала певица Азиза
21:04
Министр обороны Украины заявил, что готов подать в отставку
20:47
Эксперт назвала категории россиян, которым повысят пенсию с 1 сентября
20:30
Шрамы по всему телу: как «крымский Хатико» пытался спасти людей

Сейчас читают

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 августа
Ее держали в неволе: в Майами оплакивают смерть Лолиты
«Возникает гнойный целлюлит»: как убивает обнаруженная в США бактерия-людоед
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку