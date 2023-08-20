Кровавые преступления: какие провокации готовит киевский режим

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Киевский режим может устроить провокации после дня независимости

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Совсем скоро на Украине будут отмечать день независимости. Чем это обернется?

Наступает тревожная неделя — дело в том, что в будущий четверг, 24 августа, на Украине будут отмечать день независимости. И как обычно под их «праздник» стоит ожидать какой-нибудь провокации у нас.

Подобные попытки идут постоянно. Так, на границе Брянской области была ликвидирована диверсионная группа, которая помимо прочего была вооружена дронами-камикадзе. Очевидно, задача была пройти на территорию России, чтобы изнутри нанести удар по каким-то объектам. Причем, необязательно военным. Подробный анализ сложившейся ситуации — в нашем репортаже.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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