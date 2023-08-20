Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА по объектам в России

Нападению украинских беспилотников подвергся ряд регионов страны.
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку украинской стороны атаковать беспилотниками объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 14:00 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — заявили в ведомстве.
В этот же день сообщалось о предотвращении атаки украинских беспилотников на объекты в Москве и Подмосковье. По данным Минобороны, дрон был обнаружен около четырех часов утра над территорией Ступинского района Московской области. Сбить его удалось средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотник потерпел крушение в безлюдном районе.
Атакам беспилотников подверглись и другие регионы страны. Так, один вражеский дрон сбили над Белгородской областью, три — в Ростовской области, а еще один врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске.
Ранее 5-tv.ru показал кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на ж/д вокзал в Курске.
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