Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА по объектам в России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Нападению украинских беспилотников подвергся ряд регионов страны.

Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА по объектам в России

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку украинской стороны атаковать беспилотниками объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 14:00 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — заявили в ведомстве.

В этот же день сообщалось о предотвращении атаки украинских беспилотников на объекты в Москве и Подмосковье. По данным Минобороны, дрон был обнаружен около четырех часов утра над территорией Ступинского района Московской области. Сбить его удалось средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотник потерпел крушение в безлюдном районе.

Атакам беспилотников подверглись и другие регионы страны. Так, один вражеский дрон сбили над Белгородской областью, три — в Ростовской области, а еще один врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске.

Ранее 5-tv.ru показал кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на ж/д вокзал в Курске.

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