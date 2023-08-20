Лидер мятежников в Нигере сообщил о готовности страны к войне

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Лидер мятежников в Нигере Тчиани: страна не хочет войны, но будет к ней готова

Лидер мятежников в Нигере сообщил о готовности страны к войне

Фото: www.globallookpress.com / Mahamadou Hamidou

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Мятежные силы стремятся прийти к решению, отвечающему интересам народа Нигера.

Нигер не желает воевать, но в случае необходимости страна готова начать сражение. Об этом сообщил лидер мятежников генерал Абдурахман Тчиани в эфире телеканала Al-Jazeera.

«Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны. Однако мы будем противостоять любому ее проявлению», — заявил Тчиани.

Он также отметил, что любая интервенция со стороны экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) автоматически будет расцениваться как попытка оккупации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ЭКОВАС определилось с датой начала вторжения в Нигер. Комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах отказался ее озвучивать. 

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