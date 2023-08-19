В ЭКОВАС определили день возможной интервенции в Нигер

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Госпереворот в стране произошел в конце июля. Чем все закончится?

В ЭКОВАС определили день возможной интервенции в Нигер

Фото: Reuters / Francis Kokoroko

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Начальники генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) согласовали дату военного вторжения в Нигер. Об этом сообщал телеканал Al Jazeera со ссылкой на комиссара по вопросам мира и безопасности Абделя Фатау Мусаха. Сроки начала операции не раскрываются.

«Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», — заявил Мусах.

Он также добавил, что военное вмешательство будет необходимо, если остальные способы не дадут нужного результата. Мусах заверил, что представители ЭКОВАС завтра отправятся в Нигер, чтобы предложить мятежникам мирные варианты восстановления конституционного порядка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блок стран Западной Африки ЭКОВАС намерен любыми способами восстановить конституционный строй в Нигере. Власть в стране захватили мятежники, свергнув 26 июля действующего президента Мохамеда Базума.

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