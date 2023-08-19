В ЭКОВАС определили день возможной интервенции в Нигер

Начальники генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) согласовали дату военного вторжения в Нигер. Об этом сообщал телеканал Al Jazeera со ссылкой на комиссара по вопросам мира и безопасности Абделя Фатау Мусаха. Сроки начала операции не раскрываются.

«Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», — заявил Мусах.

Он также добавил, что военное вмешательство будет необходимо, если остальные способы не дадут нужного результата. Мусах заверил, что представители ЭКОВАС завтра отправятся в Нигер, чтобы предложить мятежникам мирные варианты восстановления конституционного порядка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блок стран Западной Африки ЭКОВАС намерен любыми способами восстановить конституционный строй в Нигере. Власть в стране захватили мятежники, свергнув 26 июля действующего президента Мохамеда Базума.