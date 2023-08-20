В праздновании 300-летия Екатеринбурга приняли участие более миллиона человек

На праздничных мероприятиях в честь 300-летия Екатеринбурга приняли участие 1,2 миллиона человек, сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины. По данным мэрии, это 75% населения города.

«Только что закончился гранд-спектакль на главной сцене 300-летия в историческом сквере „Екатеринбург — место действия“. По предварительным данным, в праздновании по всему городу приняли участие 1,2 миллиона человек», — отметили в ведомстве.

В столице Урала выступили хор Турецкого, гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян, певица Валерия, «Дискотека авария» и другие артисты. Также в городе прошло лазерное шоу, а завершился праздник десятиминутным фейерверком из 15 тысяч залпов. В городском управлении подчеркнули, что праздник побил все рекорды по посещаемости.

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