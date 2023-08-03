Полиция нашла семью пятилетней девочки, брошенной отцом в Екатеринбурге

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57 0

Ребенка ранее нашли на улице прохожие. Отец во время прогулки оставил ее на детской площадке, но обещал вернуться. Чем закончилась история?

Полиция нашла семью пятилетней девочки, брошенной отцом в Екатеринбурге

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Полиция разыскала родственников пятилетней девочки Сони, которую бросили на улице в Екатеринбурге. В ходе поисковых мероприятий было установлено место проживания ее семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Свердловской области.

Делом занимались сотрудники из подразделений по делам несовершеннолетних, уточнил глава пресс-службы Валерий Горелых. Установлено, что девочка проживала с родителями и бабушкой примерно в 20 километрах от места нахождения ребенка. Соню дома опознала бабушка.

Мама девочки в письменной форме призвала остановить разбирательство — мол после нахождения ребенка претензий ни к кому не имеет. Правоохранители продолжают работать с женщиной, по итогам опросов будет принято решение о мерах реагирования.

По словам Горелых, родителям может грозить постановление на профилактический учет. Инспекторы проверяют условия жизни семьи и взаимоотношения с ребенком. Законным представителем может грозить административная ответственность за ненадлежащее воспитание детей или уголовная — по статье, предусматривающей наказание за оставление ребенка в опасности.

Инцидент произошел 3 августа. На девочку обратили внимание неравнодушные прохожие. Было установлено, что отец оставил ее во время прогулки на детской площадке в микрорайоне Эльмаш и пообещал вернуться, но не пришел. Ребенок на время был помещен в детский приют.

Девочка сумела назвать свое имя и возраст, но место жительства выяснить не удалось. Она также рассказала, что с папой отправилась кататься на велосипеде.

Местонахождение мужчины до сих пор не установлено, на телефонные звонки он не отвечает. Из улик — только брошенный им велосипед. Правоохранительные органы на данный момент продолжают разбирательство.

Ранее 5-tv.ru писал, что педофил надругался над пятью детьми в летнем лагере Краснодара.

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