Умер один из старейших актеров Тюменского драмтеатра Валерий Рябков

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 060 0

Своей первой и единственной сцене артист не изменял почти полвека.

Умер один из старейших актеров Тюменского драмтеатра Валерий Рябков

Фото: фото из открытых источников

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Скончался один из старейших актеров Тюменского драмтеатра Валерий Рябков. Ему было 74 года. Информация об этом появилась на официальном сайте тетра.

Коллеги глубоко опечалены утратой, ведь в следующем году Рябков мог бы отпраздновать сразу два юбилея — 75 лет жизни и 50 лет на сцене драматического театра. Тюменская сцена стала для него первой и единственной на всю жизнь.

«Наш театр действительно был его домом, а его сцена — самой главной его любовью, которой он не изменял никогда», — написано в сообщении.

Причина смерти Рябкова не раскрывается. Известно, что похоронен он будет на тюменском Червишевском кладбище, а проститься с ним все желающие смогут в Тюменском драмтеатре.

Валерий Рябков родился в 1949 году. Работать в театре он начал еще во время обучения в Тюменском училище искусств, а после его окончания в 1978 году навсегда связал себя с театром. На его счету знаковые роли в спектаклях «Три товарища», «За двумя зайцами», «Ревизор» и многих других.

Ранее 5-tv, ru писал, что умер народный артист РФ Игорь Ясулович.

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