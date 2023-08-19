Умер народный артист РФ Игорь Ясулович
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Актера недавно выписали из больницы.
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
Умер народный артист РФ Игорь Ясулович. Об этом сообщили в ГИТИСе.
«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале организации.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти двукратного победителя Олимпиады по плаванию Джон Девитт.
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