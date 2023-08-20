Где она: орбита «Луны-25» не позволила сфотографировать посадочные модули «Аполлонов» США

Накануне в «Роскосмосе» сообщили о нештатной ситуации. Что могло произойти?

Орбита автоматической станции «Луна-25» не позволила сфотографировать посадочные модули космических кораблей США типа «Аполлон». Но дело совсем не в нештатной ситуации, которая произошла накануне. Просто перед станцией не стояло такой задачи — фиксировать высадку астронавтов США на спутник Земли. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.