Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Турции

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Кто оказался в эпицентре происшествия?

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Muhammad Fauzy

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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юго-востоке Турции. В провинции Кахраманмараш к северо-западу от города с таким же названием в 10:05 зафиксировали толчки. Об этом сообщили на сайте управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Эпицентр тряски расположился на глубине 22,17 километров. Пока что нет никакой информации о пострадавших.

Во время предыдущего землетрясения в Турции люди в панике прыгали из окон. Оно произошло на востоке страны, в городе Малатья. Его магнитуда составляла 5,3. Ранения получили 23 человека. Люди с криками выбегали из трясущихся зданий.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре землетрясения произошли недалеко от Курильских островов магнитудой до 5,7.

Отмечается, что эпицентр самого сильного располагался в 206 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска.

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